Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın, söndürüldü - Son Dakika

Yangın, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi 'ndeki 9 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Abdullah-Hatice Dok çiftinin yaşadığı evde, çamaşır makinesinden çıkan yangına itfaiye ekipleri, müdahale etti. Eşiyle birlikte dışarı çıkan Hatice Dok, evinin yanışını üzüntüyle izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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