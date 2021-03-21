Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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