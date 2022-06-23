Kayseri'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

Binayı saran dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın dolayısıyla binada mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Tragger, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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