Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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