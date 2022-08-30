Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

30.08.2022 22:27
Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Kayseri'de apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Kayseri'de apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bisiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık ve ayakkabı hırsızlığı gibi suçlardan 10 adet dosyası olan şahıs yakalandı.

Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında

Diğer yandan şahsın bastonuyla gelerek apartmanın otomatik kapısını zorlayarak açma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, toplamda 10 adet bisiklet çaldığı belirlendi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

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