Kayseri'de Araç Kanala Yuvarlandı: 1 Ölü
15 dakika önce
Kayseri'de kanala yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri
'de kanala yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Boyacı'nın (36) kullandığı 38 D 0075 plakalı hafif ticari araç, Yahyalı
ilçesi Maden yolu Aşırlık mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Boyacı'nın ilçede veterinerlik yaptığı, Balcıçakırı Mahallesi'ndeki hasta hayvanların tedavisi için yola çıktığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:57 Kaynak: AA
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