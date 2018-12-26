Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Araç Kanala Yuvarlandı: 1 Ölü

Kayseri'de Araç Kanala Yuvarlandı: 1 Ölü

15 dakika önce

Kayseri'de kanala yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'de Araç Kanala Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
Kayseri'de kanala yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Boyacı'nın (36) kullandığı 38 D 0075 plakalı hafif ticari araç, Yahyalı ilçesi Maden yolu Aşırlık mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Boyacı'nın ilçede veterinerlik yaptığı, Balcıçakırı Mahallesi'ndeki hasta hayvanların tedavisi için yola çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:57 Kaynak: AA

Yahyalı, Kayseri, Güncel
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