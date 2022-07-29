Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

29.07.2022 12:39
Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri'de araç kiralayan kişilere imzalattıkları senetleri çeşitli bahaneler ve tehditle tahsil ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, kentte 17 kişinin, "kiraladıkları araçlara karşılık imzaladıkları senetler kullanılarak kendilerinden tehditle para talebinde bulunulduğunu" iddia ederek şikayetçi olması üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen araç kiralama şirketlerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve "nitelikli dolandırıcılık, açığa imzanın kötüye kullanılması ve tehdit" suçlarından 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda boş senet ele geçirilmiş, yakalanan araç kiralama şirketi sahiplerinin, müşterilerden aldıkları boş senetleri "araçlarda arıza olduğunu" öne sürerek tehditle tahsil etmeye çalıştıkları, ödemeyenler hakkında icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle 17 müştekiden 1 milyon 48 bin 385 lira tahsil ettikleri öğrenilmişti.

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Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiraladıkları araçlar için aldıkları senetlerle dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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