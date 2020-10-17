Kayseri'de aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de bir aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 44 AAG 382 plakalı araçla Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini bildirmesi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirdi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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