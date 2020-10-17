Kayseri'de aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri 'de bir aracın LPG kısmına gizlenmiş 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi