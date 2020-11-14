Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı

14.11.2020 08:49

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın ses sistemi içerisine zulalanmış 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda aracın ses sistemi içerisine zulalanmış 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, S.T.'nin kente uyuşturucu maddesi getireceği bilgisi üzerine şüpheli şahsın aracı tespit edildi. Malatya yol uygulamasında aracı durduran ekipler, arama yaptı. Narkotik arama köpeğinin didik didik yaptığı aramada aracım ses sistemi içerisine zulalanmış 2 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı

Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kayseri'de aracın ses sistemi içerisinde 2 kilo 700 gram esrar yakalandı - Son Dakika


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