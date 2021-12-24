Kayseri'de araçlardan cep telefonu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı cep telefonu hırsızlığı şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, araçlardan toplam 8 bin lira değerince 3 cep telefonu çalan D.T. (44) yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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