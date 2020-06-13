Kayseri'de araçlarla açık havada maç keyfi
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçı, Kayserisporlu taraftarlar araçlarında dev ekrandan izledi.
Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçı, Kayserisporlu taraftarlar araçlarında dev ekrandan izledi.
Melikgazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla Kayserisporlu taraftarlar için Kadir Has Stadyumu açık otoparkına dev ekran kurdu. Yaklaşık 500 aracın geldiği alanda taraftarlar maçı araçlarında izledi. Melikgazi Belediyesi tarafından müsabakayı izlemeye gelenlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Maç sırasında sosyal mesafe ve maske takılması yönünde uyarılar yapıldı. Taraftarların bir kısmı maçın heyecanıyla karşılaşmayı araçlarından çıkarak, açık havada izledi. Bazı taraftarların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Liglerin başlaması ile birlikte Fenerbahçe- Kayserispor maçını Kayseri'de, Kadir Has Stadyumu'nun açık otoparkından canlı yayın ile tüm futbolseverler ile paylaşıyoruz. Kayserisporumuzun ligde kalması bizim ve şehrimiz için önemli. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği az da olsa canlı yayınla vermeye çalışıyoruz" dedi. Maçı Hes Kablo Kayserispor'un 2-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar üzüntüyle evlerine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:21 Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayseri'de araçlarla açık havada maç keyfi - Son Dakika Spor
Son Dakika Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"