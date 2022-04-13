Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Aramada, 7 hükümlünün de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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