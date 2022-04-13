Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

13.04.2022 18:36

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlünün de aralarında bulunduğu 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Aramada, 7 hükümlünün de bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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