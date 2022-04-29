Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

29.04.2022 18:01
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarından yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Aramada, firari hükümlüler A.D, Ö.K, R.Ç, M.E. ve F.S. ile 11 zanlı yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğerleri ise çıkarıldıkları savcılık ve hakimlikçe serbest bırakıldı.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı - Son Dakika


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