Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı

11.05.2022 17:25
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile firari hükümlülerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 2 ay ile 13 yıl 5 ay 17 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 20 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika


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