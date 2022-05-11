Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler ile firari hükümlülerin yakalanması için bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 2 ay ile 13 yıl 5 ay 17 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 20 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.