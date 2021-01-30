Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı

30.01.2021 15:11
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezinde 13 kişinin yakalanmasına yönelik 19 ekip ve 44 personelin katılımıyla 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın M. İ. ile "hırsızlık", "yaralama", "silahla tehdit" ve "konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından aranan 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü ve şüphelilerin ilgili birimlere sevki yapıldı.

Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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