Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K ve kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin de bulunduğu 23 kişi yakalandı.

Kayseri 'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.

Eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum