Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K ve kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin de bulunduğu 23 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 19'u adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü de cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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