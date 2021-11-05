Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 25 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 25 kişi yakalandı.
Gözaltındakilerden 13'ü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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