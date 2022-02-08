Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 99 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 20 kişi arasında, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin de yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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