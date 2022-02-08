Üye Girişi
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

08.02.2022 11:41
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 99 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 20 kişi arasında, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mala zarar verme" suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'nin de yer aldığı öğrenildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı

YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:46 "Omicron varyantı okulları nasıl etkiledi?" sorusuna Milli Eğitim Bakanı: Yansıması son derece düşük
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:54:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement