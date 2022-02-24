Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı

24.02.2022 16:13
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 6 ekibin katılımıyla çalışma başlattı.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 hükümlünün de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler cezaevine gönderildi, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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