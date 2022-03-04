Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

04.03.2022 10:57
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

Kayseri'de 12'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 32 ekip ve 78 personelin katılımıyla 22 adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 7 ay 15 gün ile 7 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 hükümlü ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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