Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı

08.03.2022 17:24
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı

Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 16 yıl 3 ay 25 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı

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Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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