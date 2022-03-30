Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı

30.03.2022 18:34
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.M, "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.M'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilenlerden 7'si cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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