Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

18.04.2022 17:19

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 3 ay 22 gün ile 12 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M. İ, F. Y, Ö. K. ve E. A'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.

Hükümlü dört kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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