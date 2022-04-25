Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

25.04.2022 17:12

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında yer aldığı 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 2 yıl 1 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı
Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

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Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Sinop'ta şantaj suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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