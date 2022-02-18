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Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

18.02.2022 12:06
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçti. 66 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, Ö.D., Ö.A., E.D., M.B., K.Ö., H.M.B., M.K., L.Ç., S.M. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A.'nın 7 yıl 1 ay, Ö.D.'nin 4 yıl 2 ay, L.Ç.'nin 6 yıl, S.M.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edilirken, aranan 6 kişi ise adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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