Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan kişilerin yakalanması için harekete geçti. 66 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, Ö.D., Ö.A., E.D., M.B., K.Ö., H.M.B., M.K., L.Ç., S.M. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A.'nın 7 yıl 1 ay, Ö.D.'nin 4 yıl 2 ay, L.Ç.'nin 6 yıl, S.M.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edilirken, aranan 6 kişi ise adliyeye sevk edildi.