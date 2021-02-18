Aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

18.02.2021 16:31

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 68 personelden oluşan 27 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
13:54 Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç kararına ateş püskürdü: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
13:50 Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin İsveç kararına sert tepki: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 14:41:42. #1.13#
SON DAKİKA: Aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement