Kayseri'de aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 68 personelden oluşan 27 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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