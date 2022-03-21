Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

21.03.2022 18:20
Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında 7 hükümlünün de bulundu kişilere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında 7 hükümlünün de bulundu kişilere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından 3 ay 10 gün ile 20 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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