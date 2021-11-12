Kayseri'de aranan 13 hükümlü yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 13 hükümlü, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hırsızlık', 'tehdit', 'yaralama' ve 'yağma' suçlarından haklarında 1 ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan R.S., K.M., M.S., M.K., M.E., İ.A., M.K., E.D., E.K., Ş.A., S.Y., M.A.ve H.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler, evlerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.