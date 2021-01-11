Kayseri'de aranan 13 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aranan 13 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı
11.01.2021 18:35
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 13 kişi yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve gözaltı kararı bulunan 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 107 personelden oluşan 42 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, firari hükümlü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheli yakalandı. Ev aramalarında 850 gram esrar ele geçirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı