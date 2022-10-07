KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

07.10.2022 19:41

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'parada sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Haklarında 11 yıl 7 ay 10 gün ile 3 yıl 9 ay aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, 12 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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