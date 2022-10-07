KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'parada sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Haklarında 11 yıl 7 ay 10 gün ile 3 yıl 9 ay aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, 12 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)
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