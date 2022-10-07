İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'parada sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Haklarında 11 yıl 7 ay 10 gün ile 3 yıl 9 ay aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, 12 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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