Kayseri'de aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 69 polisle 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'kasten öldürme', 'yağma', 'yaralama', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 21 kişiden 17'si yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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