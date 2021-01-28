Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı

28.01.2021 11:25
Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 108 polisle 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda,  'çocuğa cinsel istismar', 'yaralama', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 1'i kadın 18 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 28 yıl 10 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika


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