Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 104 polisle 31 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 'yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan, aralarında 6 yıldır 7 'hırsızlık' suçundan aranan Kiraz Ç.'nin de bulunduğu 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.