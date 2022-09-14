KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI

14.09.2022 18:52

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 'hırsızlık', 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 22 kişinin Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Haklarında 12 yıl 3 ay ile 5 ay aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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