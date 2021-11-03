Kayseri'de aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonla çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması için Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreselere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerinden ' Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezası bulunan R.K., 'Kasten öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.B. ve 'Silahlı yağma' suçundan yakalanan A.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.