İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'fuhuş', 'mühür bozma' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından aranan 24 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda şüpheliler, yakalandı. Haklarında 13 yıl ile 1 yıl 4 ay aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, 13 kişi ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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