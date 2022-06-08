Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü, 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 10 ay 15 gün ile 8 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, A.D, S.Y, M.D. ve G.D. ile çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 13'ü serbest bırakıldı, 5 hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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