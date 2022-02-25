Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

25.02.2022 16:03
Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı

Kayseri'de aralarında 5 hükümlünün bulunduğu aralanan 14 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında 5 hükümlünün bulunduğu aralanan 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik Aydınlıkevler, Gültepe, Battalgazi, Gesi Fatih ve Kılıçaslan mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 12 ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile 9 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 5'i hükümlü 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement