Kayseri'de aranan 6 hükümlünün de olduğu 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 6 hükümlünün de olduğu 10 kişi yakalandı

22.03.2022 18:47
Kayseri'de aranan 6 hükümlünün de olduğu 10 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında 6 firarinin de olduğu 10 kişi yakalandı.

Kayseri'de aralarında 6 firarinin de olduğu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 16 yıl 5 ay ila 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6'sı firari hükümlü ile 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 6 hükümlünün de olduğu 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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