Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 15 gün ile 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de olduğu 18 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika

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