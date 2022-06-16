Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

16.06.2022 18:59

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 6'sı firari hükümlü 18 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan 6'sı firari hükümlü 18 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 15 gün ile 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de olduğu 18 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı
Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı Haklarında arama kararı bulunan 9'u firari hükümlü 21 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aranan 6'sı firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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