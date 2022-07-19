Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı

19.07.2022 20:09

Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında 6 ay ile 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler R.D, S.G, N.F, M.G, H.G, F.B. ve C.A'nın da bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de aranan 7'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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