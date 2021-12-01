KAYSERİ'DE ARANAN 9 HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', tehdit', 'yaralama', konut dokunulmazlığını ihlal', 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü., İ.G., M.C., Ö.A., R.Ç., O.Ç., S.Ç., M.Ç. ve M.S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki evlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin Gültepe Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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