6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı

21.06.2022 16:37

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 12 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 6 ay ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.

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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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