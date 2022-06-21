Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 2 yıl 6 ay ile 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 6'sı firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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