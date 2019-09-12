Son Dakika Haberleri: Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan kadın hükümlü yakalandı.

Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, yaralama ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 suçtan yakalama kararı ve 12 bin lira adli para cezası bulunan Gülcan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan Gülcan K. polis tarafından gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, iki pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.

Gülcan K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaja giden Tuğba Ekinci'den ilginç çıkış: Erkekler nasıl kadınlardan haz alıyor anlamıyorum
Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti Aym'den, evli erkekle ilişki yaşayınca memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]