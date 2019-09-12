Kayseri'de aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan kadın hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, yaralama ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 16 suçtan yakalama kararı ve 12 bin lira adli para cezası bulunan Gülcan K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, yakınları tarafından kaçırılmaya çalışılan Gülcan K. polis tarafından gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, iki pompalı tüfek ile 8 fişek ele geçirildi.

Gülcan K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.