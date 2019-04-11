Kayseri'de Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğünden hareket eden ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 20 kişi, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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