Kayseri'de Aranan Kişilere Yönelik Operasyon: 44 Gözaltı
2 saat önce
KAYSERİ'de polisin 71 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de polisin 71 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi gözaltına alındı. Kayseri
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp ve kasten adam yaralama suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 71 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan polis 44 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü
'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
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