Kayseri'de Aranan Şahıslara Düzenlenen Operasyonda 43 Gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şimdiye kadar 43 gözaltına alındı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şimdiye kadar 43 gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, evlerde didik didik arama yaparken, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 43 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin düzenlediği operasyon devam ediyor. - KAYSERİ
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