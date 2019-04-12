Kayseri'de Aranan Şahıslara Düzenlenen Operasyonda 43 Gözaltı
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Kayseri'de aranan şahıslara düzenlenen operasyonda 43 gözaltı Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi de gözaltına alındıKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş...
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:20 Kaynak: İHA
'de aranan şahıslara düzenlenen operasyonda 43 gözaltı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi de gözaltına alındı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik düzenlenen 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şimdiye kadar 43 gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, evlerde didik didik arama yaparken, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 43 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin düzenlediği operasyon devam ediyor.
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